Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler, HDP ve PKK’dan çocuklarını istiyor Evlat nöbeti tutan anne: “Biz kalleşleri devletimizin içerisinde istemiyoruz”

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Anneler, HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. Her hafta olduğu gibi 61’inci haftada da eylemlerini sürdüren aileler, parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını istedi. Evlatlarına geri dönmeleri çağrısında bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açarak HDP ve PKK’ya tepki gösterdi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.



“Kalleşleri devletimizin içerisinde istemiyoruz”

61 haftadan bu yana HDP önünde eyleme devam ettiklerini belirten anne Ayten Koçhan, PKK’dan ve HDP’den çocukları istediklerini söyledi. HDP ve PKK’nın çocukları götürdükleri gibi geri getirmelerini isteyen Koçhan, “Biz kalleşleri devletimizin içerisinde istemiyoruz. Evlatlarımızı versinler. Yeter analar ağladı. Evlatlarımız dönsünler. Onların çocukları olsa böyle bir şeyi kabul ederler mi? Kış demeden, yağmur demeden evlatlarımız için buradayız. Bir tane çocuk dağda kalana kadar da biz buradayız” dedi.

Çocukları almak için 61 haftadır HDP önünde eylem yaptıklarını kaydeden baba Şemsettin Özcan, “HDP asıl çocuklarımızı kaçırıp PKK’ya verdiyse öyle de geri getirsin bize teslim etsin. Çocuklarımızı vermeyene kadar HDP önünde eyleme devam edeceğiz. Çocuklara sesleniyorum. Sesimizi duyuyorsanız hemen geri gelin. Gelin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olun. Başka yerde yaşamayın. HDP’lilerin çocukları şu an nerede okuyor? Onların halleri nasıl, bizim halimiz nasıl. Karda, yağmurda, her daim buradayız. Çocuklarımızı alana kadar buradan ayrılmıyoruz” diye konuştu.

