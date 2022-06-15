Muş'ta 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetinde



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,(DHA)MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 37 aile, 61 haftadır evlat nöbetini sürdürüyor. HDP il binası önündeki aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Muş´ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP´yi sorumlu tutan 37 aile, partinin il binası önünde 61 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Her hafta olduğu gibi bu çarşamba günü de HDP il binası önünde kurulan çadırda buluşan alileler, ellerinde 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter, bırakın evlatlarımızı' ve 'Artık yeter, yakamızdan düşün' yazılı dövizler taşıdı.

Oğlu Ersin için evlat nöbeti eylemine katılan Ayten Koçhan, "61´inci haftadır biz HDP´nin önündeyiz. Eylemimize kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler sadece çocuklarımızı istiyoruz. HDP-PKK nasıl çocuklarımızı götürdüyse, öyle geri getirsin. Biz kalleşleri, devletimizin içinde istemiyoruz. Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz ve yeter annelerin ağladığı" dedi.

Altı yıldır haber alamadığı oğlu Atilla için nöbete katıldığını belirten Şemsettin Özcan ise, "HDP nasıl bizim çocuklarımızı kaçırıp PKK´ya verdi, öyle de geri getirsin. Çocuklarımız gelene kadar biz eylemimize HDP önünde devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-06-15 12:47:13



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