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Muş’ta ortaokullar arası ödüllü satranç turnuvası düzenlendi

İHA

Muş’ta ortaokullar arası ödüllü satranç turnuvası düzenlendi

Muş’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle ortaokullar arası ödüllü satranç turnuvası düzenlendi.
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen turnuvaya, 32 öğrenci kayıt yaptırdı. 2 gün süren turnuvada kıyasıya mücadele veren ve dereceye giren öğrencilere, çeşitli hediyeler takdim edildi. Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilcisi Kasım Demirçin, “Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip lisesi organizesinde gerçekleşen 4. Geleneksel ödüllü satranç turnuvamızı yaptık. Turnuvamız 2 gün sürdü ve 5 tur düzenlendi. Toplamda turnuvaya 32 sporcu katıldı. Muş’un ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler arasında turnuvamız yapıldı. Dereceye giren 3 sporcuya nakdi ödül, ilk 10’a girenlere ise çeşitli hediyeler takdim edildi” dedi.

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