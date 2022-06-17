Malazgirt’te öğrencilerin karne sevinci

– Muş’un Malazgirt ilçesinde 14 bin 200 öğrenci yaz tatiline girdi.

Yaramış İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Törende öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Demirer, karne notu iyi olan öğrencileri tebrik ederken, notları düşük olan öğrencilere ise başarılı olmaları konusunda nasihatlerde bulundu. Konuşmasında velilere de seslenen Kaymakam Demirer, "Üç ay sürecek bu tatilde öğrenci velilerine seslenmek istiyorum. Çocuklarınızla yakından ilgilenin. Onların bol bol kitap okumaları konusunda uyarın. Öğrencilerinizin, yaz tatilinde oyun oynamalarına da fırsat tanıyın. Şimdiden tatile çıkan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

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