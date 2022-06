Muş büyükbaş hayvancılıktan ekonomiye 10 milyar 100 milyon lira katlı sağlıyor

Tarım ve hayvan yetiştiriciliği merkezlerinin başında gelen Muş’ta 335 bin büyükbaş hayvanın et, süt ve hayvansal ürünlerinden ülke ekonomisine 10 milyar 100 milyon TL katkı sağlanıyor.

Muş’ta her geçen gün artan devlet destekleriyle tarım ve hayvancılık gelişim gösteriyor. Yaylarındaki çayır verimi ve soğuk suları nedeniyle özellikle hayvancılar tarafından tercih edilen Muş’ta hayvan sayısı her geçen yıl artıyor. 335 bin büyükbaş hayvan varlığıyla ülke genelinde 15. sırada olan Muş, ülke ekonomisine de katma değer sağlıyor.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Muş’ta 335 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunduğunu söyledi. 74 bin üzerinde buzağı, 7 bin 500 üzerinde manda ve 254 bin civarında süt ile et hayvanı bulunduğunu ifade eden Gün, “Özellikle 10 bin ton üzerinde et, 320 bin ton üzerinde süt Muş’a kazandırılmaktadır. Hayvan varlığı olarak 6 milyar 700 milyon TL, et verimi olarak 1 milyar TL, süt verimi olarak da 2 milyar 400 milyon TL gibi bir katkı sağlamaktadır. Özellikle buzağı ölümlerinin önlenmesiyle hem hayvan varlığı olarak bir miktar artışımız olurken, hem de suni tohumlamayla bu artışı devam ettirmekteyiz. Bunun yanında elde edilen verimle Muş iline büyük bir katkı sağlanmaktadır” dedi.

