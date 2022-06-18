El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Muş’un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören 12 köylü kızın yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi tarafından Yaramış köyünde Sayime Atlamer tarafından açılan kursta eğitim gören 12 köylü kızın yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Malazgirt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren usta öğretici Sayime Atlamer tarafından açılan kursta eğitim gören 12 köylü kızın yaptığı 4 aylık el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Malazgirt Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer tarafından açılışı yapılan sergide geri dönüşüm ürünlerinden yapılan el emeği göz nuru örünler dikkat çekti. Sergi açılışına katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kursiyerleri yaptıkları el emeği ürünleri tek tek incelerek başarılar dilediler. Kursiyerlerin kendi ürettikleri ürünlerin sekiz aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden usta öğretici Sayime Atlamer, "Kursiyerlerimiz tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerimizi burada sergiledik. Kursumuzda eğitim gören kursiyerlerimiz, hem bir meslek sahibi olmakla birlikte aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar" dedi.

El sanatları kursuna katılarak sergi açan Yaramış köyünde ikamet eden kursiyerler, hem bir meslek sahibi olduklarını hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söylediler.

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