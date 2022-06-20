Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarlayan torbacılara şafak operasyonu Muş’ta torbacılara şafak operasyonu: 8 gözaltı Evine ayakkabıyla girilen torbacıdan ‘günahı sizin boynunuza’ pişkinliği Muş’ta torbacıların adreslerinde yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın kitabı ele geçirildi Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, torbacılar uyuşturucu madde ve silahlarla yakalandı

İHA

Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarlayan torbacılara şafak operasyonu Muş’ta torbacılara şafak operasyonu: 8 gözaltı Evine ayakkabıyla girilen torbacıdan ‘günahı sizin boynunuza’ pişkinliği Muş’ta torbacıların adreslerinde yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın kitabı ele geçirildi Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, torbacılar uyuşturucu madde ve silahlarla yakalandı

Muş’ta Polis Özel Harekat’ın da (PÖH) desteğiyle torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, torbacıların eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarladığı belirlendi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 118 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde operasyona katılan personellere brifing veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, bir narkotik satıcısının PKK’lı bir teröristten farkının bulunmadığını ifade etti.
Yapılan konuşmanın ardından adreslere operasyon düzenlendi. Kapıları açmayan şüphelilerin adreslerine PÖH tarafından koçbaşıyla girildi. Adres, eklenti ve iş yerlerinde narkotik köpekleri ve dronların da kullanıldığı aramalarda 2 kalaşnikof ve bunlara ait 87 fişek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 38 mermi, terör örgütü PKK’ya ait yasaklı olduğu değerlendirilen 1 kitap, 31,67 gram esrar maddesi, 17,03 gram metamfetamin maddesi ile 1,84 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarlayan torbacılardan birinin evinde yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın kitabı ele geçirilirken, bir torbacının ise evine ayakkabıyla giren polise ‘günahı sizin boynunuza’ sözleri dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KADIN GİRİŞİMCİ KOSGEB İLE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADIN GİRİŞİMCİ KOSGEB İLE HAYALİNİ ...
El emeği göz nuru ürünler sergilendi
YEREL HABERLER El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Muş büyükbaş hayvancılıktan ekonomiye 10 milyar 100 milyon lira katlı sağlıyor
YEREL HABERLER Muş büyükbaş hayvancılıktan ekonomiye 10 milyar 100 ...
Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi
Muş’ta aya yansıyan PÖH silüeti dosta güven, düşmana korku salıyor Muş’ta PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı
YEREL HABERLER Muş’ta aya yansıyan PÖH silüeti dosta güven, düşmana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.