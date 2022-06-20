Malazgirt MYO'da mezuniyet coşkusu

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Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, MYO'ların ülkemizin ihtiyaç duydukları ara elemanların yetiştirilmesini ve misyonunu üslendiğini söyledi.

Program, daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep fırlatma töreniyle sona erdi.

Törene Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Muş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ulaş Çaydaş, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, sivil toplum kuruluşları ve siyası parti temsilcileri, kurum amirleri, çok sayıda öğretim görevlisi, öğrenci velisi ve öğrenci katıldı.

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