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Muş sokakları ‘Huzur Muş’ uygulamasıyla güvende

İHA

Muş sokakları ‘Huzur Muş’ uygulamasıyla güvende

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için kentin farklı noktalarında düzenlenen huzur uygulamaları devam ediyor.
Muş'ta tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çok sayıda polisin katılımı ile yürütülen “Huzur Muş” uygulaması sürüyor. Uygulamada cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, parkbahçe, okul ve çevrelerinde denetimler yapan polis ekipleri, şüpheli şahısların üzerini arayıp sorgulamalarını gerçekleştiriyor.
Her gün farklı bir mahallede denetime çıkan ekipler, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç unsurlarının ele geçirilmesi, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.
Narkotik köpeği, trafik ekipleri ve Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen ‘Huzur Muş' uygulamasında suçlulara geçit verilmemesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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