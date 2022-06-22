KYK’da barınan öğrencilere kano heyecanı yaşatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK’da barınan öğrencilere kano heyecanı yaşatıldı

İHA

KYK’da barınan öğrencilere kano heyecanı yaşatıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda barınan öğrencilere Murat Nehri’nde kano heyecanı yaşatıldı.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun tabana yayılması ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla etkinliklerine devam ediyor. Yaz spor okulları çerçevesinde su sporları şenliği düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kanoları gençler için suya indirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, karada eğitim aldıktan sonra ilk kez kanolara binerek kürek çekti.

“Amacımız çocuk ve gençlerimizin eğlendirilmesi, şehrimizin tanıtılması”
Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Ramazan Konak, bünyelerindeki yaz spor okulları çerçevesinde Murat Nehri’nde gençlere yönelik kano faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki su sporları tesisinde her hafta çarşamba günü 14.0019.00 saatleri arasında katılımcılara etkinlik düzenleyeceklerini kaydeden Konak, “Bugünkü etkinliğimizde final sıvanı atlatan yurtlarımızda barınan gençlerimizin sosyalleşmesi ve stres atmaları için tarihi Murat Köprüsü yakınlarında kano etkinliği planladık ve onu gerçekleştiriyoruz. Bir süredir bu etkinliklerimiz devam ediyor. Kış şartlarından sonra havaların düzelmesiyle bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Buraya gelen misafirlerimize kısa bir eğitim verdikten sonra gerekli güvenlik önlemlerini de alarak suya o şekilde indiriyoruz. Riskleri en aza indiriyoruz. Amaç çocuk ve gençlerimizin eğlenmesi, şehrimizin tanıtılması ve ilimizde bulunan tarihi bir yerin halka daha iyi tanıtılması. Yaklaşık 40 genci bugün aramıza alarak onlarla beraber güzel bir etkinlik yaptık” dedi.

“Kano heyecanı yaşadık”
İlk kez Murat Nehri’ne gelerek kanoya bindiğini anlatan öğrencilerden Akın Altun ise “Çok güzel bir deneyim oldu. Burada kano heyecanı yaşadık. Çok güzel bir heyecan oldu. Artık her hafta geleceğiz. Çevremize de önereceğiz. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleşiyor. Her hafta böyle bir etkinliğin yapılması Muş için çok önemli bir durum. Hocamız bize burada ilk önce eğitim verdi. Daha sonra suya girdik ve kürek çektik. Herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbeti tutan baba: "HDP’ye diyoruz ki çocuklarımızı nasıl götürüp PKK’ya vermişsen yine o şekilde git, bize getir" Muş’ta annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan baba: "HDP’ye diyoruz ki ...
Muş’ta koyunların kırkımına başlandı
YEREL HABERLER Muş’ta koyunların kırkımına başlandı
Muş sokakları ‘Huzur Muş’ uygulamasıyla güvende
YEREL HABERLER Muş sokakları ‘Huzur Muş’ uygulamasıyla güvende
Malazgirt MYO'da mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Malazgirt MYO'da mezuniyet coşkusu
Uyuşturucu şüphelileri metamfetamine 'Metin abi', eroine 'Erol abi' demişler
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelileri metamfetamine 'Metin abi', ...
Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ şifresiyle pazarlayan torbacılara şafak operasyonu Muş’ta torbacılara şafak operasyonu: 8 gözaltı Evine ayakkabıyla girilen torbacıdan ‘günahı sizin boynunuza’ pişkinliği Muş’ta torbacıların adreslerinde yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın kitabı ele geçirildi Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, torbacılar uyuşturucu madde ve silahlarla yakalandı
YEREL HABERLER Eroini ‘Erol abi’, metamfetamini ‘Metin abi’ ...
(Görüntülü) KADIN GİRİŞİMCİ KOSGEB İLE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADIN GİRİŞİMCİ KOSGEB İLE HAYALİNİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.