KYK’da barınan öğrencilere kano heyecanı yaşatıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda barınan öğrencilere Murat Nehri’nde kano heyecanı yaşatıldı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun tabana yayılması ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla etkinliklerine devam ediyor. Yaz spor okulları çerçevesinde su sporları şenliği düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kanoları gençler için suya indirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, karada eğitim aldıktan sonra ilk kez kanolara binerek kürek çekti.



“Amacımız çocuk ve gençlerimizin eğlendirilmesi, şehrimizin tanıtılması”

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Ramazan Konak, bünyelerindeki yaz spor okulları çerçevesinde Murat Nehri’nde gençlere yönelik kano faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki su sporları tesisinde her hafta çarşamba günü 14.0019.00 saatleri arasında katılımcılara etkinlik düzenleyeceklerini kaydeden Konak, “Bugünkü etkinliğimizde final sıvanı atlatan yurtlarımızda barınan gençlerimizin sosyalleşmesi ve stres atmaları için tarihi Murat Köprüsü yakınlarında kano etkinliği planladık ve onu gerçekleştiriyoruz. Bir süredir bu etkinliklerimiz devam ediyor. Kış şartlarından sonra havaların düzelmesiyle bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Buraya gelen misafirlerimize kısa bir eğitim verdikten sonra gerekli güvenlik önlemlerini de alarak suya o şekilde indiriyoruz. Riskleri en aza indiriyoruz. Amaç çocuk ve gençlerimizin eğlenmesi, şehrimizin tanıtılması ve ilimizde bulunan tarihi bir yerin halka daha iyi tanıtılması. Yaklaşık 40 genci bugün aramıza alarak onlarla beraber güzel bir etkinlik yaptık” dedi.



“Kano heyecanı yaşadık”

İlk kez Murat Nehri’ne gelerek kanoya bindiğini anlatan öğrencilerden Akın Altun ise “Çok güzel bir deneyim oldu. Burada kano heyecanı yaşadık. Çok güzel bir heyecan oldu. Artık her hafta geleceğiz. Çevremize de önereceğiz. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleşiyor. Her hafta böyle bir etkinliğin yapılması Muş için çok önemli bir durum. Hocamız bize burada ilk önce eğitim verdi. Daha sonra suya girdik ve kürek çektik. Herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.

