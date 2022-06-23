Eroini "Erol Abi’, metamfetamini ‘Metin Abi’ şifresiyle pazarlayan 4 torbacı tutuklandı Muş’ta gözaltına alınan 8 torbacıdan 4’ü tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eroini "Erol Abi’, metamfetamini ‘Metin Abi’ şifresiyle pazarlayan 4 torbacı tutuklandı Muş’ta gözaltına alınan 8 torbacıdan 4’ü tutuklandı

İHA

Eroini "Erol Abi’, metamfetamini ‘Metin Abi’ şifresiyle pazarlayan 4 torbacı tutuklandı Muş’ta gözaltına alınan 8 torbacıdan 4’ü tutuklandı

Muş’ta Polis Özel Harekatın da (PÖH) desteğiyle torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 118 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlenmişti. Eroini "Erol abi", metamfetamini "Metin abi" şifresiyle pazarlayan şüphelilerin adres, eklenti ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah ve bunlara ait 87 fişek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 38 mermi, terör örgütü PKK’ya ait yasaklı olduğu değerlendirilen 1 kitap, 31,67 gram esrar maddesi, 17,03 gram metamfetamin maddesi ile 1,84 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KYK’da barınan öğrencilere kano heyecanı yaşatıldı
YEREL HABERLER KYK’da barınan öğrencilere kano heyecanı yaşatıldı
Evlat nöbeti tutan baba: "HDP’ye diyoruz ki çocuklarımızı nasıl götürüp PKK’ya vermişsen yine o şekilde git, bize getir" Muş’ta annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan baba: "HDP’ye diyoruz ki ...
Muş’ta koyunların kırkımına başlandı
YEREL HABERLER Muş’ta koyunların kırkımına başlandı
Muş sokakları ‘Huzur Muş’ uygulamasıyla güvende
YEREL HABERLER Muş sokakları ‘Huzur Muş’ uygulamasıyla güvende

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.