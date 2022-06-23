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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ambulans traktöre çarptı: 5 yaralı

İHA

Ambulans traktöre çarptı: 5 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde bir ambulansın traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Bulanık Ahlat karayolu üzerinde bulunan Güllüova Mahallesi yakınlarında meydanda geldi. Bulanık ilçesinden Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesine hasta götüren Abdulbari Ç. yönetimindeki 49 AC 747 plakalı ambulans, dönüş yolunda BulanıkAhlat karayolunun 10. kilometresinde Güllova Mahallesi mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Metin Y. yönetimindeki 49 AAD 180 plakalı saman yüklü traktöre çarptı. Kazada ambulans sürücüsü Abdulbari Ç., sağlık personelleri Adem Y. (23), Mücahit Ş. (25) ile traktör şoförü Metin Y. ve traktörde bulunan Fatih Y. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartamayınca olay yerine Bulanık Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralılar uzun uğraşlar sonucunda sıkıştıkları ambulansın içerisinden çıkartıldı. Bulanık Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan hastalar, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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