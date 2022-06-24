Muş'ta 'Yerel düzey 2022 masa başı ve saha tatbikatı' gerçekleştirildi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülen "Yerel düzey 2022 masa başı ve saha tatbikatı" 54 araç ve 342 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen tatbikat, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç´in, Muş Valisi İlker Gündüzöz ile paydaşlara brifing vermesiyle devam eden tatbikat, Murat Nehri´ndeki bir adacıkta mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anının canlı yayın görüntüsünün ekrana yansıtılmasıyla devam etti. Yapılan bilgilendirmelerin ardından sahadaki kurtarma operasyonları için start veren Vali Gündüzöz, beraberindekilerle tatbikatın düzenlendiği tren garı yakınındaki boş alana geçti. Buradaki güvenli alanda AFAD öncülüğündeki paydaşların da katılımıyla senaryo gereği hazırlanan deprem, yangın, göçük altından can kurtarma, kimyasal sızıntı, trafik kazası ve afet sonrası alınacak tedbirler konulu sahneler canlandırıldı.

Gerçekleştirilen tatbikat sonrası açıklamada bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Tatbikatları yapmazsanız afetlere hazırlıklı olamayabilirsiniz. Onun için hem farkındalığı oluşturmak kamuoyunda hem de personeli diri tutmak açısından bu tatbikatlar belli bir düzen içerisinde yapılmakta. Biz afet ülkesiyiz. Afetlere önceden hazır olmak son derece önemli. Afetlere hazırlıklı olma noktasında önemli bir husus planlama. Bu planlamayla birlikte yaptığınız planların sahada nasıl uygulandığında daha afet olmadan, o curcuna yaşanmadan test etmek. İşte bugün bu yapıldı" diye konuştu.

Yangın, deprem, kurtarma, kimyasal sızıntı, afet sonrasında alınan önlemler, Kızılay´ın aş çadırı kurmuş olması, konaklama çadırlarının kurulmuş olması ve UMKE´nin sağlık çadırını kurmuş olmasının gözden geçirildiğini kaydeden Vali Gündüzöz, "Buradaki amaç deprem anında koordinasyonun mükemmelen yapılmasını temin etmek. Emeği geçen AFAD teşkilatı başta olmak üzere kolluk kuvvetlerimize, belediyemize, sağlık teşkilatımıza, Kızılay´ımıza ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Allah bu ülkeye afetler yaşatmasın ama her anda afet yaşayacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım. Bu hem bilimsel olarak böyle hem de dinimizin gereği böyle" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-06-24 18:57:13



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