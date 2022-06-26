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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alan araştırılıyor

İHA

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alan araştırılıyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde 12 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tam yerini belirlemeye çalışıyor.
"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi bünyesinde 150 kilometrekarelik alanda yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü başladı. Alanında uzman akademisyenler, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Afşin Mahallesi'nde toplu mezarların bulunduğu değerlendirilen alanda, teknik ekipman ve cihazlarla jeofizik çalışması yaptı. Geçmişteki sondaj kazılarında mezarlıklar, ok ve mızrak uçları ile çeşitli savaş aletleri ortaya çıkaran kazı ekibi, çalışmaların üçüncü yılında da elde edilecek bulgularla kentin tarihine ilişkin önemli bulgular elde etmeyi hedefliyor.

“Bulunan mezarlar akademisyenleri bölgeye çekti”
Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve talebi doğrultusunda Malazgirt Savaş alanını tespit amacıyla 3 yıldan bu yana bölgede çalışma yürüttüklerini belirtti. Çevik "Bölgede 12 üniversiteden 30 akademisyenle bu çalışmayı yürütüyoruz. Burada savaş alanı arkeolojisi yapıyoruz. Ülkemizde ilk defa bu çerçevede savaş alanı arkeolojisi çalışması yürütüyoruz. Neden buradayız? Savaşın geçtiğini düşündüğümüz alana yakın bir mahalle burası ve eski bir köy. Burada aynı anda gömülü izlenimini veren Müslümanlara ait olduğunu tahmin ettiğimiz mezarlar var. Geçen yıl yaptığımız yüzey araştırmalarında bu alanda yoğun mezar olduğunu belirledik. Burası kalabalık bir yerleşim yeri değil. İlgimizi çekmişti. Ayrıca kaçak kazıyla açılmış bir mezardan aldığımız kemik örneği, Karbon14 analizi sonucu bize 11. yüzyıl tarihini verdi. Hem alanda bu kadar çok mezarın olması ve bu mezarların aynı anda gömüldüğü izlemini veren durum, burada çalışmamız gerektiği sonucunu doğurdu. Sondaj kazısıyla mezarları çıkararak durumun Malazgirt Savaşı ile ilgisini anlamaya çalışıyoruz" dedi.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci de, mezarlık alanında elektrik özdirenç tomografi (jeofizik) yöntemini uyguladıklarını bildirdi. Afşin Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan kaçak kazı çalışmalarından alınan kemik örneklerinin karbon14 testinde 11. yüzyıla ait olmasının kazı ekibini bu bölgede yönlendirdiğini kaydetti.
Doç. Dr. Ali Metin Büyükkara ve ekibi tarafından açılan mezarlarda çıkan kemikler, Hacettepe Üniversitesi laboratuvarlarında karbon14 testine tabi tutulacak.

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