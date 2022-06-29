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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta annelerin HDP önündeki evlat nöbetinde 63 hafta geride kaldı

İHA

Muş’ta annelerin HDP önündeki evlat nöbetinde 63 hafta geride kaldı

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.
Anneler, HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. Her hafta olduğu gibi 63’üncü haftada da eylemlerini sürdüren aileler, parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını istedi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açarak HDP ve PKK’ya tepki gösterdi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

“HDP, PKK aynıdır”
2014 yılında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet Emin Teker için HDP önünde eyleme devam ettiğini anlatan anne Gülbahar Teker, “Burada bekliyorum ve gitmeyeceğim. Bir çocuk dağda kalsa dahi yine bekleyeceğim. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı getirip teslim etsin. HDP, PKK aynıdır. Çocuğumun onlarda olmadığını söylediler ama elimde kanıt var. Anneler çocuklarını beklemekten perişan oldu. Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Beni ve babanı seviyorsan gelip teslim olursun. Seni bekliyorum” dedi.

“HDP ve PKK sizi malzeme olarak kullanıyor”
Eylemde bir yılı geride bıraktıklarını ve halen HDP önündeki eylemlerini sürdürdüklerini kaydeden anne Ayten Koçhan ise “Bir evladımız dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz. Ciğerimiz yanmış. Bizim ne gecemiz gece, ne günümüz gün. Yeter bu ana, babalar ağladı. Yeter. Bizi malzeme olarak kullanmasınlar. Çocuklarımızı bıraksınlar. Ersin, oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan dön. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum. Yolunuz yol değil, dönün gelin teslim olun. HDP ve PKK, sizi malzeme olarak kullanıyorlar. Devletinize sığının” diye konuştu.

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