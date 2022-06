Muş’ta 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlandı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘30 Haziran Korucuyu Aile Günü’ çerçevesinde koruyucu aileler için bir etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda devlet korumasında olan çocuklar, koruyucu aileleriyle yemekte buluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın aileler için gönderdiği mesajın okunduğu programda bir konuşma yapan Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, bugünü kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Her zaman çocukların kendi ailelerinin yanında yetişmelerini istediklerini vurgulayan Taş, “Birinci önceliğimiz her zaman bu olmuştur ama bazı istemediğimiz durumlardan dolayı bazı çocuklarımız maalesef ailelerinden uzak kalmış ve devlet kurumlarımıza yerleşmiştir. Bu çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamaktayız. Spordan sanata, kişisel gelişimden psikolojik desteğe kadar her türlü çalışmalar kurumlarımızda yapılmakta ve her zaman onların yanında olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bizzat kendim sevgi evlerimizi denetliyorum. Gerçekten oralarda gördüğüm manzara çok hoşuma gidiyor. Oralardaki işleyiş ve düzenle çocuklarımıza yardımcı olma noktasında ellerinden geleni yapan eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Allahverdi Kaner’in de bir konuşma yapmasının ardından yemeğe geçildi. Yemeğin ardından ‘Her Çocuğun Bir Ailesi Olmalı’ ve ‘Haydi Muş Koruyucu Aile Olalım’ pankartları açan kurum personelleri, aileler ve çocuklar, İstasyon Caddesi’nde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

