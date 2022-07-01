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Van depremini yaşayan afetzede kadın gönüllü olarak afetlere karşı vatandaşı bilgilendiriyor Mizgin Ayva: “AFAD’a bir üye olarak tamamen gönüllü olarak yardım eden taraf olmak istiyorum”

İHA

Van depremini yaşayan afetzede kadın gönüllü olarak afetlere karşı vatandaşı bilgilendiriyor Mizgin Ayva: “AFAD’a bir üye olarak tamamen gönüllü olarak yardım eden taraf olmak istiyorum”

2011 yılında 11 yaşındayken Van depremine yakalanan Mizgin Ayva, Muş’ta AFAD destek gönüllüsü olarak vatandaşları afetlere karşı hazır olmaları noktasında bilgilendiriyor.
Muş Alparslan Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencisi Mizgin Ayva, gönüllüsü olduğu AFAD’la ilgili hem vatandaşlara bilgilendirme yapıyor hem de onları birer AFAD gönüllüsü olmaları için teşvik etmeye çalışıyor. 2011 yılında Van’da yaşadığı depremde yardım bekleyen taraf olan Mizgin, şu anda AFAD destek gönüllüsü olarak yardım eden taraf oldu. Gönüllü üyelerle beraber valilik yakınında stant kuran Mizgin, vatandaşları deprem, yangın, sel, trafik kazası, göçük altında kalma ve afet sonrası yapılması gereken konular hakkında bilinçlendiriyor.
Yaptıkları çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mizgin Ayva, 2011’de Van depremini yaşadığını ve o zaman 11 yaşında olduğunu söyledi. Deprem psikolojisiyle büyüdüğünü ve orada yardım bekleyen taraf olduğunu anlatan Ayva, “Şu an AFAD’a bir üye olarak tamamen gönüllü olarak yardım eden taraf olmak istiyorum. Bugün burada standımızı kurarak, afet hakkında bilinçlendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımızı gönüllü olmaları için AFAD’a davet ediyoruz. Kendileri, çevreleri, aileleri ya da mahalleden herhangi bir komşuları için bilinçli bir birey olarak bizden daha önce yardım edebileceklerinden herkes AFAD gönüllüsü olabilir. AFAD, büyük felaketler yaşandığı zaman yetersiz kalabiliyor. Bu durumda gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. Bizde bugün burada bilinçlendirme ve farkındalık için toplanmış bulunuyoruz. Afet bölgesinde yaşıyoruz. Her an bir durumla karşılaşabiliriz. Başımıza gelebilecek bir durum” dedi.
AFAD destek gönüllülerinden Deniz Can ise Samsunlu olduğunu ve 11 yıldır işi gereği Muş’ta yaşadığını belirterek, “Bugün burada vatandaşlarımızı afet konusunda bilinçlendirmek için bulunuyoruz. Çeşitli eğitimlerden geçtik. Şu anda AFAD destek gönüllüsüyüm. AFAD personelleriyle birlikte yaşanabilecek bir afet durumunda onlara yardım için göreve hazır durumdayım. İlk yardım eğitimlerimi de tamamladım. Vatandaşlarımızı yangın, sel ve deprem konusunda bilinçlendiriyoruz ve gönüllü olmaları için onları teşvik ediyoruz. Çünkü ‘ben olmazsam ne olur’ demeyelim. Siz varsanız çok şey olur diyoruz” diye konuştu.
Açılan standı ziyaret eden AFAD Muş İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, gönüllülere kolaylık dileyerek, onlarla beraber vatandaşlara broşür dağıttı.

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