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Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi Terörden arındırılan dağlar kış turizmine kazandırılmayı bekliyor Muş’ta kayakseverler çocuklarıyla birlikte temmuz ayında kayak heyecanı yaşadı

İHA

Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi Terörden arındırılan dağlar kış turizmine kazandırılmayı bekliyor Muş’ta kayakseverler çocuklarıyla birlikte temmuz ayında kayak heyecanı yaşadı

Türkiye’nin sahil bölgelerinde insanlar denizde yüzüp kumsallarda güneşlenirken, başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen Muş’un dağlarında ise kayakseverler temmuz ayına rağmen kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen turistler Antalya başta olmak üzere Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi tatil merkezlerinde denize girerken, Muş’ta kayakseverler Temmuz ayında çocuklarıyla birlikte kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Muş merkeze 12 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar, 32 derece hava sıcaklığına rağmen kış mevsiminden kalma kar kütleleri üzerinde kayak yapabiliyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda kayak yapmanın tadını çıkaran kayakseverler, burada Türk bayrağı açarak slalom hareketi ile zirveden iniş yaptı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları çerçevesinde bölgenin terörden arındırılmasıyla kente yeni turizm alanları kazandırılıyor. Kış turizmine kazandırılması beklenen Kurtik Dağı’nın yerli ve yabancı turistlere yılın yaklaşık 7 ayı ev sahipliği yapması bekleniyor.

“Sporcularımız burada olimpiyatlara, şampiyonalara çok iyi bir şekilde hazırlanabilirler”
Temmuz ayında kayak yapma mutluluğunu yaşadığını anlatan vatandaşlardan Yakup Ferhatoğlu, 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı’nda, bin metrelik bir kar kütlesi üzerinde kayak yaptıklarını söyledi. Temmuz ayında Türkiye ve birçok ülkede kayak yapma imkanının olmadığını ifade eden Ferhatoğlu, “Şu anda Muş’ta kış mevsiminden kalan doğal kar kütlesi var. Bunun üzerinde çok rahat bir şekilde kayak yapabiliyoruz. Yetkililerimiz defalarca buraya gelip kontrollerini yaptılar, kayak yapılabilecek alanları keşfettiler. İnşallah onunla ilgili bazı projeler var. Ülkemizde, yaz mevsiminde özellikle milli takımlarımız veya bazı kulüplerimiz büyük bütçeler harcayarak ülke dışına çıkıp antrenman yapmaya gidiyorlar. Oysa ülkemizde şu anda bu şartlar mevcut. Değerlendirilebilirse sporcularımız burada inşallah olimpiyatlara, şampiyonalara çok iyi bir şekilde hazırlanabilirler” dedi.

“Devlet büyüklerimizden buradaki alanları değerlendirmelerini rica ediyoruz”
Kurtik Dağı’nın çok iyi kar yağışı alan bir bölge olduğunu kaydeden Ferhatoğlu, “Şu an burada bir tesisin yapılması hem ilimizin hem de ülkemizin turizmi açısından çok önemli. Bu aylarda burada doğal yollarla kayak yapıldığını bilen insanlar ülke içinden, ülke dışından gelecektir. Buna inanıyoruz. Muş’ta 8 ay ve üzerinde kayak yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Temmuz ayında kayak keyfi yapıyoruz”
Şu anda Kurtik Dağı’nda bin metrelik hazır bir pist olduğunu belirten kayak severlerden Veysel Oğlağo da, “Temmuz ayında kayak keyfi yapıyoruz. Valiliğimizin bir projesi var. Burada inşallah kayak tesisi yapılacak. Bizi heyecanlandırdığı için buraya geldik ve kayıyoruz. Bulunduğumuz bölgede en az bir metre yüksekliğinde kar ve bin metre uzunluğunda pist var. Gelip arada kayıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Muş’tan olimpiyatlara giden sporcular var, milli kayakçılar var. Burada bir tesis kurulursa Türkiye Kayak Federasyonu da faydalanabilir. Burada kamplar yapılabilir, buradan milli sporcular çıkarılabilir. Buranın imkanı çok. Şu anda temmuz ayında bile rahat bir şekilde kayabiliyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlar batıda yüzerken, biz burada kayak yapıyoruz”
Babasıyla birlikte kayak yapma sevinci yaşayan 5. sınıf öğrencisi Ali Hamza Oğlağo ise şöyle konuştu:
“Şu anda okullar tatil olduğu için bizde burada kayak yapıyoruz. Vatandaşlar batıda yüzerken, biz burada kayak yapıyoruz. Temmuz ayında bu sıcakta kayak yapmak beni çok mutlu etti.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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