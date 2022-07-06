Muş’ta 2 katlı evin çatısında yangın çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 2 katlı evin çatısında yangın çıktı

İHA

Muş'ta 2 katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Muş’ta 2 katlı evin çatısında yangın çıktı

Muş’ta 2 katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalledeki 2 katlı müstakil bir evin çatı katında meydana geldi. Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve VEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çatı katındaki soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede yaşanan elektrik kesintisi de VEDAŞ ekipleri tarafından giderildi. Ayrıca, bölgede yangına müdahale için bir TOMA da hazırda bulunduruldu. Sağlık ekipleri de fenalaşan ev sahiplerini sakinleştirmeye çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, henüz belirlenemeyen yangının çıkış nedeninin, ekiplerin incelemesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı
Muş’ta “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine yoğun ilgi Muş’ta 15 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Muş’ta “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine yoğun ...
Varto Sağlık Müdürlüğüne Eken atandı
YEREL HABERLER Varto Sağlık Müdürlüğüne Eken atandı
Muş’ta Afrika’yı andıran görüntüler Mandaların suda serinlemesi Serengeti’yi andırıyor
YEREL HABERLER Muş’ta Afrika’yı andıran görüntüler Mandaların suda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.