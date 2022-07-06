Muş’ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

İHA

Muş’ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Muş’ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında; tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün çalışmaya ilişkin bilgilendirme yaptı.

“Muş Ovası Tarım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini en kısa zamanda açacağız”
Türkiye’nin sanayi sektörünün yanı sıra aynı zamanda tarım ve hayvancılık ülkesi olduğuna değinen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, “Tarımın en güzel şekilde, kaliteli verim alınabilmesi hususunda arazilerimizin daha iyi kullanımı için, tarım ürünlerinde daha kalite, daha etkin, daha verimli, daha üst düzeyde verim alabilmenin yollarını bulabilme adına nitelikli işgücü, insan yetiştirme çabası içerisinde bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan işbirliği çerçevesinde insan yetiştireceğiz. Bunu okullarımızda yapacağız. Öğrencilerimizi en üst seviyede yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu yılda Sungu Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde tarım alanını açıyoruz. Tarım ve hayvancılığı daha bilinçli bir şekilde yapacağız. 2023 yatırım programı içerisinde yer alan Muş Ovası Tarım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini inşallah en kısa zamanda açacağız. Bu okulumuz ilimize de, ülkemize de insan kaynağı anlamında büyük bir öncülük yapacaktır. Ovamız sadece Muş’a değil, inşallah ülkemize yetecek kadar ürün üretebilecek kapasiteye sahiptir” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise “Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğiyle mesleki ve teknik eğitim liselerinin protokolü çerçevesinde bugün İl Milli Eğitim Müdürümüzle hem bu işbirliğinin geliştirilmesi hem de tarım ve hayvancılık konusunda katkıları neler olur diye bu konuda çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunmaktayız. Ziraat Meslek Lisesi, öğrencilerimizin hem teknik hem de uygulamalı eğitimleri en iyi şekilde aldıkları alanlardan biridir. Orada nitelikli öğrenciler yetiştirilerek, ülke tarımının ileri gitmesi için gerekli bütün bilgiler de verilmektedir. Muş’ta 3 milyon 570 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Yaklaşık 335 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin de küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Güvenilir gıdanın sürdürülebilir olması ve bu gıdanın sürdürülebilmesi için nitelikli işgücüne de ihtiyaç bulunmaktadır. Gerekli altyapı çalışmalarının yapılması için gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Müdürü Gün’den Malazgirt’e ziyaret
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürü Gün’den Malazgirt’e ziyaret
Muş’ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor Bayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında düğümlendi Evlat nöbetindeki anne Naciye Sönmez Yıldız: “Ya HDP bizi bitirecek, ya da biz HDP’yi bitireceğiz” Anne Ayten Koçhan: “Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha ...
Muş’ta 2 katlı evin çatısında yangın çıktı
YEREL HABERLER Muş’ta 2 katlı evin çatısında yangın çıktı
Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı
Muş’ta “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine yoğun ilgi Muş’ta 15 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Muş’ta “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine yoğun ...
Varto Sağlık Müdürlüğüne Eken atandı
YEREL HABERLER Varto Sağlık Müdürlüğüne Eken atandı
Muş’ta Afrika’yı andıran görüntüler Mandaların suda serinlemesi Serengeti’yi andırıyor
YEREL HABERLER Muş’ta Afrika’yı andıran görüntüler Mandaların suda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.