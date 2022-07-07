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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Taşdemir atandı

İHA

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Taşdemir atandı

Van Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Emrullah Güler’den boşalan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Arif Taşdemir getirildi. Muş Gençlik Merkezi’nde kurum personelleriyle tanışan Taşdemir, hep beraber uyumlu bir çalışma düzeni içerisinde hareket edeceklerini ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun takdir ve tensipleri doğrultusunda Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandığını belirten Taşdemir, gençliğe hizmet serüveninin 2016 yılında Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile başladığını ifade etti.
Erciş’te ellerinden gelen tüm çabayı sarf ederek gençliğe 4 yıl boyunca hizmet ettiklerini kaydeden Taşdemir, “2020 yılında bakanımızın takdiri ile Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak atandım. Van’da gençlerle birlikte çalışma şansımız oldu. 2 yıl boyunca Van gençliğine hizmet ettik. Bu süre içerisinde tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sürecinde bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızla 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin bakanlığımızın çalışmalarını ve yerel projelerimizi yürüttük” dedi.

“Sultan Muhammed Alparslan’ın bizlere armağanı olan Muş’a hizmet etmek için yola koyulduk”
Aslen Erzurumlu ama bir Vanlı olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Van’da doğdum, Van’da hayata gözlerimi açtım. Van benim için hep özel bir memleket oldu ve öylede kalacak. Şimdi Van’a hizmet süremiz doldu. Ülkemizin bir başka güzide şehri Sultan Muhammed Alparslan’ın bizlere armağanı olan Malazgirt ilçemizin bağlı olduğu Muş ilimize hizmet etmek için yeni bir yola koyulduk. Muş ilimizdeki gençlerimize hizmet edebilmek, gençlik ve spor çalışmalarında Muş ilimiz için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak üzere bu yola koyulduk” ifadelerini kullandı.

“Van’daki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim”
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde beraber çalışma fırsatı bulduğu tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Taşdemir, “Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesinin tüm fertlerinden bilmeden kırmış olduğumuz tüm arkadaşlarımızdan helallik diliyor, gençlik çalışmalarında bizlerle birlikte yol yürüyen tüm gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum. Rabbimden gençliğe hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bizi, bize güvenenlere karşı mahcup etmemesini temenni ederek, şahsıma bu görevi tevdi eden Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı arz ediyor, tüm dostlardan dua beklerim” dedi.

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