Bulanık’ta 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi açıldı

– Muş’un Bulanık ilçesinde 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi törenle hizmete açıldı.

Bulanık Belediyesinin girişimi ile Malazgirtli iş adamı Bedirhan Bozarslan tarafından bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tekstil atölyesi açıldı. Açılış kurdelesini kesen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, istihdam ağırlıklı bir işletmeyi Bulanık’a kazandıran girişimci Bedirhan Bozarlan’a teşekkür etti. Kaymakam İlidi, ilçede bu ölçekte bir işletmenin açılmasının heyecan verici olduğunu belirterek; kaymakamlık, belediye ve diğer kurumlar olarak gereken desteği verdiklerini söyledi. Kaymakam İlidi, “İstihdam oluşturmak güzel bir şey. En önemlisi de insanın doğduğu, büyüdüğü, birçok hatırasını geçirdiği kendi memleketinde, kendi vatandaşlarına iş imkânı sunma adına yapılan bu hizmet kutsal diyebileceğimiz en güzel hizmetlerin başında geliyor. Bunun için iş adamlarımızın buraya getirilmesi için ciddi bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. Tüm işletmecilerimizin yanındayız ve bürokratik engelleri aşma konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Tüm hemşehrilerimizi Bulanık’a katkı sunmaya, ilçemize sahip çıkmaya, yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu atölyede şimdi 45 kişi çalışıyor, inşallah önümüzdeki günlerde bu sayı 100’e çıkacaktır” dedi.

Yıllardır İstanbul’da tekstil işi yaptığını belirten iş adamı Bedirhan Bozarslan ise desteklerinden dolayı Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi’ye teşekkür ederek, “Biz bu işin acemisi değiliz. Yıllarca İstanbul’da tekstil işi yapıyoruz. Bu sefer de memleketimize bir yatırım yapalım diye bu işe giriştik. Şu anda bu atölyemizde 70 tekstil makinesi bulunuyor. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi bize yer ve ekipman desteğinde bulundu. Desteklerinden dolayı kendinse çok teşekkür ederim. Şu anda 45 işçimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kısmet olursa bu sayıyı 100’e çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

Törene katılan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi ve beraberindeki Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve kurum amirleri, açılışın ardından atölyede incelemelerde bulundu.

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