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Vefa ekibinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinde bayram temizliği

DHA

Vefa ekibinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinde bayram temizliği


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kurulan, 5 kadından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kurban Bayrım öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin evlerini temizledi.
Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, Kurban Bayramı öncesi kurum listesindeki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek bayram temizliği yapıp, ihtiyaçlarını gideriyor. Vakıf bünyesinde istihdam edilen kadınlar, belli aralıklarla gerçekleştirdikleri temizliklerini bu defa bayram öncesi yaptı. İhtiyaç sahipleri ve yaşlıların evlerini ziyaret eden kadınlar, bayram temizliğinin yanı sıra bu kişilerin taleplerini de yerine getiriyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Projesi İl Koordinatörü Aynur Aktan, "Muş Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak yürüttüğümüz vefa projesi kapsamında her yıl belirlenen 100 haneye evde bakım ile ilgili günlük temizlik konusunda hizmet vermekteyiz. Bu hanelerimizi özellikle 65 yaşı doldurmuş sosyal ve ekonomik yönden mağduriyeti olan ve engelli olup, günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan haneler üzerinden seçiyoruz. Özellikle Kurban Bayramı öncesi hanelerimizi ziyaret ederek, bayram öncesindeki hazırlıklarına yardımcı olarak kendilerine destek oluyoruz. Son 5 yıl içinde 500´ü aşkın haneye bu konuda hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.
'15 GÜNDE BİR TEMİZLİYORLAR'
Vefa Sosyal Destek grubu tarafından evi bayram öncesi temizlenen Hayriye Gürcan (94), çok mutlu olduğunu söyledi. Yalnız yaşadığını belirten Gürcan, "Vefa Sosyal Destek ekibi 15 günde bir evime temizliğe geliyor. Memnunum kendilerinden, Allah razı olsun. Allah devletimizin gücünü artırsın. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-07-08 11:07:49

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