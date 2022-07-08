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Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimi yapıldı

İHA

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili süresince 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimleri yapılacak.

Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimi yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili süresince ‘Bayram yolunda her şey yolunda’ denetimleri yapılacak.
Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kurban Bayramı tatili süresince ‘Bayram yolunda her şey yolunda’ denetimleri yapılacak. Bu çerçevede ilk denetleme bayram arifesinde Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Ağrı Patnos karayolu uygulama noktasında trafik ekipleri ile birlikte yapılan uygulamayı ve alınan tedbirleri yerinde inceleyerek sürücüleri bilgilendirdiler.
Kaymakam Demirer, “Telefona değil yola bakıyorsan 'Bayram yolunda her şey yolunda', 'Emniyet kemeri taktıysan Bayram yolunda her şey yolunda' ve “Hız limitlerine uyuyorsan Bayram yolunda her şey yolunda' broşürleri ile bilgilendirerek tüm sürücüleri 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla uğurladı.
Polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince ilçede trafik düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, şehir içi ve şehirlerarası yollarda kazaların önlenmesi, aşırı hız, yorgun ve uykusuz bir şekilde araç kullanımının engellenmesi ve vatandaşların varış noktalarına güvenli bir şekilde ulaşması için üst düzeyde yetkililer tarafından tedbirlerin alındığı belirtildi.

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