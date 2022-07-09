Bulanık'ta bayramlaşma programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta bayramlaşma programı

İHA

Bulanık'ta bayramlaşma programı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Bulanık Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, "Rabbim güzel bayramlar nasip etsin. Tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol ile vatandaşlar daha sonra görevi başında bulunan polis, asker, şehit aileleri ve hastanedeki doktorlar ile yatan hastaları ziyaret ederek bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' ...
Muş'ta bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Muş'ta bayramlaşma töreni
Vefa ekibinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinde bayram temizliği
YEREL HABERLER Vefa ekibinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin ...
Bayram öncesi güvenlik güçleri muhtemel bir katliamı önledi Muş’ta bayram öncesi 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi Muş Valisi İlker Gündüzöz: “Bir zamanlar vatandaşımızın sıkıntı çektiği bölgelerde şimdi hayvancılık yapılıyor, yeni yeni evler inşa ediliyor” “Hain teröristlerin ve kötü niyetli odakların karşısında kolluk kuvvetlerimiz istihbarat paylaşımıyla sürekli sahadalar” “Kritik alanlar ve Şenyayla terör örgütünden temizlendi”
YEREL HABERLER Bayram öncesi güvenlik güçleri muhtemel bir katliamı ...
Muş Valisi Gündüzöz emniyetin yeni araçlarını direksiyon başına geçerek kortejle tanıttı Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 13 yeni araç hizmete alındı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz emniyetin yeni araçlarını ...
Bulanık’ta 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Bulanık’ta 100 kişinin istihdam edileceği tekstil ...
Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Taşdemir atandı
YEREL HABERLER Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Taşdemir atandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.