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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto Müftülüğü kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İHA

Varto Müftülüğü kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

– Muş’un Varto ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak organizasyonunda gönderilen kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 21 adet hisse kurbanlıklar, Varto İlçe Müftülüğü organizasyonunda kesildi. Veteriner hekim gözetiminde belediye mezbahanesinde kesilen kurban etleri daha sonra ihtiyaç sahibi 200 aileye dağıtıldı.
İmam ve gönüllülerin katıldığı dağıtımda konuşan İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, “Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içerisinde muhtaç ailelerin listesini aldık. Varto'da toplam 200 aileye gönderilen bu kurbanlıkları dağıtacağız. Hisse sahiplerinden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.
Kurbanlık etini alan vatandaşlar ise bayramda bu tür uygulamaların devam etmesi gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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