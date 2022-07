Vali Gündüzöz, halkın konağında halkla bayramlaştı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve eşi Doç. Dr. Meşide Gündüzöz, Kurban Bayramı dolayısıyla vali konağında halkla bayramlaştı.

Vali Konağında misafirlerini ağırlayan Gündüzöz çifti, burada vatandaşlar, muhtarlar, kurum amirleri, STK’lar, çocuklar ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği buluşmada, kaynaşmanın yanı sıra gelenek, görenek, örf ve adetler yerine getirildi.



“Her günümüzün bayram tadında geçmesini temenni ediyorum”

Burada bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, davete icabet eden misafirlerine teşekkür etti. Milli günler kadar dini günlerinde birlik ve beraberliği pekiştiren günler olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Bu vesileyle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar kaynaşmamıza vesile olacak işler. Her günümüzün bayram tadında geçmesini temenni ediyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarımız ayrı ayrı görevlerini kendi dairelerinde yapma gayreti içerisindeler. Bir takım idare sırasında zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir. Ama idarecilik her zaman zorlukları aşmayı bilme sanatıdır” dedi.



“Yüce dağların başından hiçbir zaman pus, sis eksik olmaz”

İdari görev ve sorumlukların zaman zaman sıkıntılara yol açabildiğine vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Zaman zaman aşmamız gereken sorunlar olabilir. Size, kendime ve hepimize tavsiyemiz dairedeki sıkıntıları evinize götürmeyiniz. Çoluğu çocuğu bu yüzden sıkıntıya uğratmayınız. Zaman zaman bizde bu hatayı yaptık, yapıyoruz. Ama iyi olan şey hem resmi olan sorumluluğumuzu yerine getirmek hem babalık sorumluluğumuzu yerine getirmek. Bu sorumlulukları birbirine eğer sıkıntı oluşturacak şekilde yerine getirmeye başlarsak özel hayatta sıkıntıya girer, resmi hayatta. Arkadaşlarımızın bu hassasiyetlere dikkat etmesi gerekiyor. İşkolik oluyoruz bazen. Evi ihmal ediyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Her başarılı idarecinin de yanında eşi var. Dolayısıyla bu işler hep aileyle birlikte yapılan işler. Evdeki çoluğunuzun çocuğunuzun verdiği güç önemli. Sizin de onlara vereceğiniz mutluluk önemli. Bu vesileyle hepinize hayatınızda başarılar diliyorum. Çoluğunuzla çocuğunuzla mutluluklar temenni ediyorum. Buraya kadar bayram günü teşrif ettiniz, geldiniz, davetimize icabet edip kırmadınız. Tekrar şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



“Bir ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde valimizle çalışıyoruz”

Kente kazandırdığı yatırımlar için Vali Gündüzöz’e teşekkür eden İl Genel Meclisi Üyesi Yunus Toplu ise “Çalışmaktan zevk aldığımız, şeref duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde valimizle çalışıyoruz. Gerçekten ilimize çok kalıcı hizmetler yapmış birisi. İçerisinde birebir yaşadığım için biliyorum. İlimize güzel hizmetler kazandırdı. Sultan Alparslan Parkı için 10 milyon lira para çıkarıldı. Geri kalanda hibe paralarla halledildi. Bugün Sultan Alparslan Parkı’nda 888 dönüm yer ilimize kazandırılmıştır. Şu anda herkes dışarıdan gelen misafirini götürüp orada ağırlayabilir, gezdirebilir, bir hava aldırabilir. Kardeşlik ilişkileri içerisinde bugüne kadar çalıştık. Minnettarız. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

İkramların yapıldığı bayramlaşma, misafirleriyle yakından ilgilenen Vali Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz’ün toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Programda, Gündüzöz çiftine İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan ve eşi Yadigar Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya ile İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve eşi Dilek Kaloğlu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.