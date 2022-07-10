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Muş’ta husumetli akraba iki aile bayram günü barıştırıldı 1 kişinin öldüğü kan davası barışla sonuçlandı

İHA

Muş’ta husumetli akraba iki aile bayram günü barıştırıldı 1 kişinin öldüğü kan davası barışla sonuçlandı

Muş’ta kısa süre önce akraba olan iki aile arasında başlayan husumet, bayramda barışla noktalandı.
Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde Olcay ve Olcan aileleri arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Merkez Lale Camii’nde bir araya getirilen husumetli aileler için barış töreni düzenlendi. Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve din görevlileri ile kanaat önderleri ,dualar eşliğinde huzurun tesis edilmesine vesile oldu.

“Bayramı bayram yapan kardeşlik, dostluk”
Burada bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde girme temennisinde bulundu. Bayramları bayram yapan olgunun kardeşlik ve dostluk olduğuna vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Bizim dinimiz cemiyet dini. Öyle tek başına bireyin ortaya çıktığı, menfaatinin peşine koştuğu bir din değil. Dayanışmanın, komşuluğun, cemiyet hayatının en güzel örnekleri bizim dinimizde, örfümüzde, kültürümüzde saklıdır. Onun için hiç arzu edilmeyen bir olay vuku bulduğunda, küslükler, dargınlıklar ortaya çıktığında dinimizin hükmü, affetmenin önemi üzerine bina edilmiştir ve affedenler dinimizde övülmüştür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) tüm Müslümanların mütebessim bir şekilde durmasını, yaklaşmasını istemiştir. Bir mahallemizde, bir köyümüzde yaşanmış olan bir olay, ileride başka sıkıntılara, gençlerimizin, çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı daha büyük durumlara neden olabilecekti. Bu akraba olan kıymetli ailelerimize devlet olarak, bu ilin valisi olarak şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“Affetmek büyüklüktür”
Affetmenin büyüklük olduğunu ve her iki aile efradının da o büyüklüğü gösterdiğini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Her iki tarafta kucaklaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Affetmek noktasında da birbirlerine adım attılar. Allah razı olsun. Dinimizde bir başka hususiyette Sılai Rahim’dir. Akrabayı ve sılayı ziyarettir. Bu cemiyette olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli Muşlu kardeşlerime bu bayram günü buraya teşrif ettiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu barışa doğrudan doğruya katkı veren iki aileye, tüm fertlerinden en alttaki küçüklerinden en büyüklerine ve tabi ki vesile olan en büyüklerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Hepinize huzurlu bayram diliyorum.”
Yapılan konuşmanın ardından dualar edilerek, Olcay ve Olcan aileleri Kur'anı Kerim’in altından geçerek barıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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