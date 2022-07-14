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Leylek yavruları uzun göç için uçuşa hazırlanıyor Muş Ovası’nın sevimli misafirleri leylekler, uzun göçe hazırlık yapıyor

İHA

Leylek yavruları uzun göç için uçuşa hazırlanıyor Muş Ovası’nın sevimli misafirleri leylekler, uzun göçe hazırlık yapıyor

Muş’a ilkbahar mevsimiyle gelen ve kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan yavrularını yetiştiren Muş Ovası’nın sevimli misafirleri leylekler, yavrularını uzun göçe hazırlıyor.
Her yıl binlerce kilometre yol kat ederek Muş Ovası’na ulaşmak için kanat çırpan leylekler, göç öncesi ilk kısa uçuşlarını yapmaya başladı. Hasköy ilçesinde bağlı Aşağı Üçdam, Yukarı Üçdam, Umurca, Sarıbahçe, Koç ve Alazlı köylerinde yuvalayan leylekler, uzun göç öncesi uçmayı öğreniyor. Leylekler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yavrularıyla beraber göç edecekler.

“Yavru leylekler şu anda uçma safhasına geldi”
Aşağı Üçdam köyü sakinlerinden Erkan Boz (48), yaklaşık 60 senedir leyleklerin köylerine gelip gittiğini söyledi. Leyleklerin genellikle mart ayında geldiğini anlatan Boz, “Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı. Yavru leylekler şu anda uçma safhasına geldi. 12 ay sonra havaların soğumasıyla leylekler sıcak bölgelere göç edecekler. Genellikle köyde yüksek yerlere yuva yapıyorlar. Elektrik telleri, cami minaresi, cami çatısı ve ev çatısı gibi yerleri yuva olarak tercih ediyorlar. Leyleklerin bize herhangi bir zararı yok. Leyleklerin gelmesi baharı müjdeliyor, onları seviyoruz” dedi.

“Leyleklerin gidişi bizi üzüyor”
Leyleklerin ilkbahar mevsiminde geldiğini ve kışa doğru yavrularıyla göç edeceklerini kaydeden Alazlı köyü sakinlerinden Mehmet Güven, “Onları besliyor ve bakıyoruz. Leylekler gittikleri zaman kışın, geldikleri zaman da yazın geldiğini biliyoruz ve seviniyoruz. Leyleklerin gidişi bizi üzüyor. Şu anda da yavrular uçuş için hazırlanıyor. Yavrular da tam yetiştikleri zaman anne ve babalarıyla göç edip gidiyorlar” diye konuştu.

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