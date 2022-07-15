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Vali Gündüzöz: “Üniforma giymiş hainlere millet olarak cezasını verdik” Muş’ta şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

İHA

Vali Gündüzöz: “Üniforma giymiş hainlere millet olarak cezasını verdik” Muş’ta şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde şehir mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaret edildi.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için eller semaya açıldı. Duaların edildiği program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bugün 15 Temmuz’un seneyi devriyesi olduğunu ve 6 yılın geride kaldığını söyledi. Bu memleketin insanının feraseti ve cesaretiyle memleketi ve bayrağı koruduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, “Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifalar versin. Bu millet onlara çok şey borçlu. Düşünün biraz sonra öleceğini, ölme ihtimalini biliyor ama bu vatan uğruna helallik dileyip sevdiklerinin yanından çıkıp mücadeleye gidiyor. Biz, bu üniformayı giymiş hainlere millet olarak cezasını verdik. Ancak her zaman uyanık olmamız lazım. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla ve tüm milletin unsurlarıyla bu hainlere karşı bundan sonra daha dikkatli ve teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Ama bugünü de, 15 Temmuz’u da unutmamak gerekiyor ki yeni nesiller bundan ders alsınlar. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize, onların kıymetli ailelerine, şehitlerimizin kıymetli ailelerine bu milletin en derin selamlarını iletiyoruz” dedi.
Buradaki programın ardından, SalihMuhlise Çağlayan Camisinde şehitler için mevlit verildi.
Muş Valiliği tarafından düzenlenen programa Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kamu kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı.

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