Varto'da 15 Temmuz etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto'da 15 Temmuz etkinliği

İHA

Varto'da 15 Temmuz etkinliği

Muş'un Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde etkinlik düzenledi.

Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde Varto Belediye İşhanı önünde etkinlik düzenlenerek 15 Temmuz şehitleri anıldı. Yapılan anma etkinliği Varto ilçesinde şehit er İbrahim Özkur’un babası Kutbettin Özkur’un evi ile Doğanca ve Köprücük köyü ile diğer köylerde bulunan şehit evleri ile ilçede bulunan gazi evleri ziyareti yapıldı. Ziyaretlerin ardından Hacı Kaya Özer Camii'nde bir mevlit programı düzenlendi. Akşam saatlerinde Kur'anı Kerim okunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında tekbirler eşliğinde Varto çarşı merkezinden Belediye İşhanı önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri FETÖ terör örgütü milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde millet ve vatan sevdası taşıyan aziz milletimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz'da nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonrada yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Türkiye bayrağı, vatanı devlet ve milleti ile tektir. Bölünemez ve geçilemez” şeklinde konuştu.

Anma etkinliklerine Varto Kaymakamı Mehmet Güder, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Abdulkadir Kütükçü, Başsavcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile imamlar ve vatandaşlar katıldı.

Varto Belediyesi İş Hani önünde 15 Temmuz destanini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesleniş konuşması ve sinevizyon gösteriminden sonra döner ikramı edildi. Etkinliğe Varto ilçesinde yoğun ilginin olması nedeni ile Kaymakam Mehmet Güder katılımcılara teşekkür etti. İlçe merkezinde bulunan camilerin hepsinde aynı anda sela okunduktan sonra program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta 15 Temmuz nöbeti
YEREL HABERLER Bulanık'ta 15 Temmuz nöbeti
15 Temmuz’da Panorama Müzesi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da Panorama Müzesi'ne yoğun ilgi
Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri
YEREL HABERLER Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri
Vali Gündüzöz: “Üniforma giymiş hainlere millet olarak cezasını verdik” Muş’ta şehit kabirlerine karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz: “Üniforma giymiş hainlere millet ...
Malazgirt’te şehit mezarları ziyaret edildi
YEREL HABERLER Malazgirt’te şehit mezarları ziyaret edildi
Leylek yavruları uzun göç için uçuşa hazırlanıyor Muş Ovası’nın sevimli misafirleri leylekler, uzun göçe hazırlık yapıyor
YEREL HABERLER Leylek yavruları uzun göç için uçuşa hazırlanıyor Muş ...
Bulanık'ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Bulanık'ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.