Çiftçilerin Muş Ovası’nda 38 derece sıcakta zorlu patoz mesaisi

Muş’ta geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, kış mevsiminde hayvanlarını besleyebilmek için biçtikleri otları 38 derece hava sıcaklığında patoza vererek, saman haline dönüştürüyor.

Muş’ta kavurucu sıcağa rağmen sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, günün en sıcak saatinde biçtikleri otları patoza vererek, kış mevsimi için hazırlıklara başladı. Bir taraftan tırmık ile otları toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı ürünü traktörün arkasına bağladıkları patoza atarak, saman haline dönüştürüyor. Çiftçiler, elde ettikleri samanı muhafaza ederek, kış mevsiminde kar üzerinde hayvanların beslenmesinde kullanıyor.

Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde çiftçilik yapan Asım Ongür isimli çiftçi, biçtikleri otları saman haline dönüştürerek, hayvanların kışlık ihtiyacını karşılamak için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, “Havalar çok sıcak olduğundan dolayı çalışmakta zorlanıyoruz. Hava o kadar sıcak ki motor hararet yapmasın diye kaput açık şekilde çalışıyoruz. Buna rağmen çalışmak zorundayız. Çünkü geçimimizi çiftçilik yaparak sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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