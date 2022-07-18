Muş'ta ‘3.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta ‘3.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı

İHA

Muş'ta ‘3.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı

Muş Valiliği tarafından '2022 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında düzenlenen toplantıya; belediye başkanları, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, kamu kurum amirleri ve ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ve 2022 yılında yapılması planlanan proje konuları ele alındı. Ayrıca toplantıda kentin en büyük projelerinden Muş Ovası Pompaj Sulama çalışması görüşüldü. Projenin tamamlanmasıyla kentteki 78 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

“İşlerin sekteye uğramaması açısından planlamalarımızın çok seri yapılmasında fayda var”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 2022 Yılı 3. Dönem Yatırım Programının 9 sektörde toplam 512 projeyle yer aldığını ifade etti. Bu projelerin 49’unun belediyeye ait olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Bu toplantı hasebiyle tam inşaat sezonunun da yoğun olarak başladığı ve devam edeceği bir sürece girdik. Aynı zamanda KÖYDES rakamları da açıklandı. Bunlar için de programlar yapıldı. Hatta bir ek program da söz konusu oldu. Bu programlar çerçevesinde hızlı bir şekilde ihaleler başladı. Bu ihalelerin bir an önce yapılması, özellikle ilçelerde de kaymakamlarımız tarafından yapılması, takip edilmesi ve bir an önce de hayata geçirilmesi lazım. Bu işlerin sekteye uğramaması açısından planlamalarımızın çok seri bir şekilde yapılmasında fayda var” dedi.

“Çok önemli yatırımlar alınmış durumda”
Muş’a çok önemli yatırımlar aldıklarını aktaran Vali Gündüzöz, “Muş ili olarak geçen yıla göre ve ondan önceki yıllara göre çok önemli yatırımlar alınmış durumda. Bu yatırımları takip ediyoruz, hep birlikte de takip edeceğiz. Çünkü yatırım programına girmiş olması, bu yıl ödenek ayrılmış olması işin başlamasına tek başına yetmiyor. Eğer kurumlar iyi takip etmez, zamanında ihaleye çıkmazlarsa veya yaptıkları işi iyi takip etmezlerse akim kalıyor bazı şeyler ve daha sonrada bunu telafi etmek, ödenek takviye etmek daha zor oluyor. O nedenle tüm arkadaşlarımıza özellikle önümüzdeki 56 ay için Muş adına çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu.
Toplantı, kurumlar arasındaki görüşlerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere ...
Çiftçilerin Muş Ovası’nda 38 derece sıcakta zorlu patoz mesaisi
YEREL HABERLER Çiftçilerin Muş Ovası’nda 38 derece sıcakta zorlu ...
Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Muş Valisi Gündüzöz: “Bu hain darbe girişimi kadar kalleşçe yapılanına hiç rastlamamıştık” “Bu memleketin bedeli şehit kanıdır”
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz: “Bu hain darbe girişimi kadar ...
Varto'da 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Varto'da 15 Temmuz etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.