Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 66 haftadır eylemlerine devam ediyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.



“Çocuklarımızı HDP’den almayana kadar buradan ayrılmıyoruz”

Eyleme sonuna kadar devam edeceklerini ifade eden baba Şemsettin Özcan, “Yaz kış, soğuk sıcak demeden eylemimizi sürdürüyoruz. HDP, çocuklarımızı götürüp PKK’ya vermiş. Çocuklarımızı HDP’den almayana kadar buradan ayrılmıyoruz. HDP’ye diyoruz ki çocuklarımızı getir. Bu bir Kürt davası değil. Biz de Kürt’üz. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP nasıl benim çocuğumu götürüp Amerika’ya satıyor? Çocuklarımızı almayana kadar eyleme devam edeceğiz. Çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Asker, polisin size hiçbir zararı yok” dedi.



“Çocuklar gelip teslim olsun”

Anne Gülbahar Teker ise HDP önünde oğlunu beklediğini belirterek, “Kürt halkı böyle değil. Çocuklar gelip teslim olsun. Oğlum seni bekliyorum. Sen gelmezsen buradan kalkıp gitmiyorum. İki senedir Muş’ta, Diyarbakır’da, her yerde sizi bekliyoruz. Ben hastayım, kardeşin Cuma hasta. Kimsemiz yok. Gel bize sahip çık. Seni bekliyorum. Bayram geliyor bize bayram yok, bayramlar bize zehir” diye konuştu.

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