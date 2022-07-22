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Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı Muş’ta arpa ve buğday rekoltesinden 3 milyar 70 milyon TL gelir bekleniyor

İHA

Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı Muş’ta arpa ve buğday rekoltesinden 3 milyar 70 milyon TL gelir bekleniyor

Muş’ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda hasadına başlanan yazlık ve güzlük buğday ile arpa hasadından kent ekonomisine 3 milyar 70 milyon TL katkı sunulması bekleniyor.
3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin en büyük üçüncü ekilebilir ovasına sahip Muş’ta, çiftçiler arpa ve buğday hasadına başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden arpa ve buğday biçimi için Muş Ovası’na gelen biçerdöverciler, çiftçiler tarafından 1 milyon 530 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadını yapıyor.

“Rekoltede yüzde 50 artış bekleniyor”
Buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte 3 milyon 570 bin dekarlık alanın özellikle tarıma elverişli kısım olduğunu söyledi. Bu yıl 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda buğday ve ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Gün, “Bu yıl hem buğday hem de arpada yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Bugüne kadar yüzde 20 oranında buğday, yüzde 30 civarında da arpada hasat gerçekleştirilmiştir. Bu yıl buğdayda 375 bin ton rekolte, arpada ise 70 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da Muş ekonomisine 3 milyar 70 milyon lira üzerinde bir katkı sağlayacağını ön görmekteyiz. Hem buğdayda hem de arpada yüzde 50’nin üzerinde bir rekolte artışı bekliyoruz” dedi.

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