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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altın STK temsilcileri ile buluştu

İHA

Başkan Altın STK temsilcileri ile buluştu

Muş Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Başkan Altın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt ilçesinde düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü anma etkinlikleri öncesinde, kahvaltı programında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Başkan Altın, çok kısa bir zaman kala yapılacak Malazgirt Zaferinin 951. yıldönümü etkinliklerinde yapılacak çalışmalar ve SKT temsilcilerinden etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Malazgirt Zaferi’nin öneminden bahseden Belediye Başkanı Cengiz Altın, “26 Ağustos törenleri bizim yüz akı törenlerimiz. Muş’u, Malazgirt’i bütün Türkiye'ye duyuruyor. Bütün dünyaya reklamını yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgi ve gayretleriyle Malazgirt törenleri çok daha farklı bir boyuta taşındı. Bunun Malazgirt olarak hepimiz kıymetini çok iyi bilmeliyiz” dedi.

“Okçular vakfımız çok büyük destek veriyor”
Okçular vakfının sağlamış olduğu desteğe de değinen Başkan Altın, “Okçular vakfımız çok büyük destek veriyor. Okçular vakfımızın ilçemize yapmış olduğu ve bundan sonra da yapacak olduğu faaliyetler var. Bunlar artık kalıcı olarak yapıldı. At yarışı hipodromumuz, ilçe esnafımızın alış veriş yapmaları için dükkanlar, güreş alanlarımız, gençlik kamplarımızın hangi alanda yapılacağı belirlendi. Şu bir gerçek ki, şurası ciddi bir merkez olacak bu anlamda. Bundan Malazgirt, halkı ve Malazgirt esnafı faydalanacak” sözlerini kullandı.
Düzenlenecek olan faaliyetlerin desteklemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Altın, “Biz ne kadar büyük bir destek verir ve buna ne kadar hevesli olduğumuzu gösterirsek bir sene sonranın faaliyetlerinin daha güzel, daha iyi, daha kalabalık olacağına da garanti vermemiz mümkün olabilecektir. Aksi takdirde eğer biz Malazgirtliler olarak kendimiz etkinliklerimiz için gayret göstermezsek, ilgi göstermezsek o zaman başka taraftan ilgi göstermelerini nasıl bekleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz Malazgirt için gayret ediyoruz”
Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Altın, “Hepimiz Malazgirt için gayret ediyoruz, hepimiz Türkiye için gayret ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göstermenin en güzel zamanı, en doğru zamanı da Malazgirt’teki törenlerin yapılış anıdır. Oradaki tavrımız, orada sergileyebilecek olduğumuz görüntü, işte bunların sadece dilde olmadığını aynı zamanda faaliyet ve eylemlerde de kendini gösterdiğini bir defa da bütün dünyaya, bütün Türkiye’ye inşallah göstereceğiz. Bunlar hep birlikte sizlerin de göstermiş olduğu gayretler ile olacaktır” diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında toplantı, karşılıklı görüşmelerin yapılmasıyla devam etti.
Toplantı sonunda günün anlam ve önemini en güzel anlatan ve birlik beraberlik mesajları içinde barındıran toplu resim ile program son buldu.

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