Malazgirt'te cumhuriyet savcılar görevlerine başladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesi ile Muş’un Malazgirt ilçesine atanan cumhuriyet savcıları görevlerine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesi ile tayinleri çıkan cumhuriyet savcıları Furkan Çağrı Akar, Ömer Uysal ve Büşar Aslan’ın yerlerine atanan Nermin Çankaya, Pınar Özçulcu ve Hilmi Kahveci Malazgirt Adliyesinde görevlerine başladılar.

Malazgirt'e atanan savcılar, tarihi ilçede görev yapacak olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, “Malazgirt’teki tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz” dediler.

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