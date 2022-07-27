Kılıçdaroğlu’nun "Demirtaş serbest bırakılsın" açıklamasına evlat nöbetindeki annelerden tepki

Muş’ta evlat nöbeti tutan anneler, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 67 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.



“Selahattin Demiştaş, hapiste ölsün gitsin”

Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş’ın bırakılması yönündeki açıklamasına tepki gösteren evlat nöbetindeki annelerden Gülbahar Teker, “Kılıçdaroğlu diyor ki Demirtaş bırakılsın. Bizim çocuklarımız nerede? 8 senedir bu anne babalar Diyarbakır’da, Van’da, Hakkari’de her yerde eylem yapıyor. Bizim çocuklarımızı bıraksınlar. Selahattin Demiştaş, hapiste ölsün gitsin. HDP ve PKK’yı istemiyoruz. HDP kapatsın gitsin. Kılıçdaroğlu’nu istemiyoruz. Kılıçdaroğlu, niye gelip bizim derdimizi sormuyorsun? Niye Diyarbakır’a geldiğinde 2 kişiyle konuşup kaçtı gitti? Niye Muş’a, Hakkari’ye, Van’a gelmiyorsun? 8 senedir bu çileyi çekiyoruz. Bizim çocuklarımız dağdan ne zaman gelirse o zaman Selahattin Demirtaş hapisten çıkarılsın. O kadar asker, polis şehit oldu, Selahattin Demirtaş da hapiste ölsün. Biz onun içeriden çıkmasını istemiyoruz” dedi.



“HDP, PKK’ya güç veriyor”

67 haftadan bu yana Muş’ta, HDP’den çocuklarını istediklerini anlatan baba Şemsettin Özcan ise “HDP, çocuklarımızı nasıl götürüp PKK’ya vermişse öyle de çocuklarımızı getirip bize versin. Çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmiyoruz. Gece gündüz, yaz kışta olsa burayı terk etmiyoruz. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. HDP olmasa PKK bu işleri kendi kafasına göre yapamaz. HDP, PKK’ya güç veriyor. Çocuklara sesleniyorum; sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Dağ başında köpek gibi HDP’nin arkasında gitmeyin. Bizim tek bir bayrağımız var ikinci bir bayrak olamaz” ifadelerini kullandı.



“Kılıçdaroğlu, Demirtaş’tan korkarak bizimle görüşmedi”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendilerine bir gün gelip destek vermediğinden yakınan baba Özcan, “Ortayı karıştıran CHP’dir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ı bırakın diyor. Bir gün gelip bize destek vermedi. Geldi Diyarbakır’da bizi kandırdı ve bizimle görüşeceğini söyledi. Demirtaş’tan korkarak bizimle görüşmedi. Gelip orada 12 kişiyle fotoğraf çekip kaçtı gitti. Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün arkasına sığınmış. O doğru bir insan değil. Kendisi HDP’ci. Altılı masa bir araya gelmiş altına da HDP’yi koymuşlar. Bunların kimseye faydası yok. Bunlar HDP ile beraber. HDP olmazsa bunlar iş yapamaz. Gizlice HDP’den bilgi alıp sonra konuşuyorlar. Selahattin Demirtaş’ın bırakılmasını niye istiyorlar da bizim çocuklarımızın gelmesini niye istemiyorlar. Kılıçdaroğlu, gitsin Demirtaş’a bizim çocuklarımızı geri vermesini söylesin. Kılıçdaroğlu, HDP’nin parmağıdır. HDP ne derse o onu yapar” diye konuştu.

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