Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 arkadaş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Muş Muratgören köyü yakınlarından geçen Murat Nehri´nde meydana geldi. Balık tutmak için Murat Nehri´nin ortasındaki adacığa çıkan İsa Aykut ve Ömer Özmen, Alparslan-2 Barajı´nın kapağının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan 2 kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa Aykut ve Ömer Özmen, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-07-27 20:11:00
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