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Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı

DHA

Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 arkadaş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Muş Muratgören köyü yakınlarından geçen Murat Nehri´nde meydana geldi. Balık tutmak için Murat Nehri´nin ortasındaki adacığa çıkan İsa Aykut ve Ömer Özmen, Alparslan-2 Barajı´nın kapağının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan 2 kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa Aykut ve Ömer Özmen, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-07-27 20:11:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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