Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olduğu yerde anıldı



Asena TUTAR/ MALAZGİRT (Muş), (DHA)MUŞ´un Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız, düzenlenen törenle şehit düştüğü yerde anıldı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK´lı teröristlerin saldırısına uğradı. PKK/KCK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. 13 şüpheliden 3´ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız´ın şehadetinin 5´inci yıldönümünde, 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 kişi tutuklandı.

SON FAİL DE YAKALANDI

7 yıl önce Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Terörden arananlar listesinde 'mavi kategori'de yer alan Çelik'in, 2015 yılının sonunda Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Yakalandıktan sonra Muş´a getirilen PKK'lı terörist Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıktı. `Zerdeşt´ kod adlı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ŞEHİT EDİLDİĞİ YER VE SAATTE ANILDI

Arslan Kulaksız'ın şahadetinin 7´nci yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından mevlit ve anma töreni yapıldı. Törene, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saldırının gerçekleştirildiği Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Şehit Arslan Kulaksız binbaşımızın şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle bu töreni tertip ettik. Allah mekanını cennet eylesin. Peygamberimize komşu eylesin. Vatan uğruna kan dökenler ve şehit olanlar inancımıza göre ölü değillerdir. Bu vatan şühedanın üzerinde yükselmiştir. Hep böyle olmuştur. 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nden önce ve sonra özellikle Anadolu'yu yurt edinme noktasında 26 Ağustos 1071'den sonra ve bugüne gelindiğimiz noktaya kadar her zaman bu millet evlatlarını şehit vermeye hazır. Allah onlardan razı olsun. Onların eşleri, çocukları, anneleri, babalarının başımızınım üzerinde yerleri vardır. Bu millet kendisine ve memleketine bayrağına hizmet edenleri asla unutmaz. Kahraman şehidimiz, Allah mekanı cennet eylesin. Bu vatan uğruna bu bayrak uğruna kanını verdin, fedai can eyledin." diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK'

Vali Gündüzöz, şehitlerin kanının asla yerde kalmayacağını belirterek, "Suikaste katılan hainlerden biri MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Yargının önünde hesabını verecekler. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm sevenlerine başınız sağolsun diyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Asena TUTAR

2022-07-27 21:39:21



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