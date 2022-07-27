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Malazgirt'te şehit Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 7. yılında anıldı

İHA

Malazgirt'te şehit Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 7. yılında anıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.
Malazgirt Kaymakamlığı tarafından saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.
Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz yaptığı konuşmada, "Şehit Arslan Kulaksız Binbaşımızın şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle bu töreni tertip ettik. Allah mekanını cennet eylesin. Peygamberimize komşu eylesin. Vatan uğruna kan dökenler ve şehit olanlar inancımıza göre ölü değillerdir. Bu vatan da şühedanın üzerinde yükselmiştir. Hep böyle olmuştur. 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nden önce ve sona özellikle Anadolu'yu yurt edinme noktasında 26 Ağustos 1071'den sonra ve bugüne gelindiğimiz noktaya kadar her zaman bu millet evlatlarını şehit vermeye hazır. Bugün sadece Türkiye topraklarında değil, Türkiye'nin dışında da Türkiye'nin güvenini sağlamak ve insanlığa huzur ve mutluluk getirmek için kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, emniyet mensupları ve onlarla birlikte görev yapan güvenlik korucularımız yurt içinde ve yurt dışında mücadelelerine devam etmektedir. Zaman zamanda bizim kalbimizi burkan şehit haberlerini alıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onların eşleri, çocukları, anneleri, babaları başımızın üzerinde yerleri vardır. Başımızın tacıdır. Bu millet kendisine ve memleketine bayrağına hizmet edenleri asla unutmaz. Kahraman şehidimiz, Allah mekanı cennet eylesin. Bu vatan uğruna bu bayrak uğruna kanını verdin, fedai can eyledin. İnşallah ebedi hayatta sizin gibi şehitlerle, peygamberlerle bize Allahu Teala komşu olmayı nasip eyler. Malazgirt bizim için çok önemli. Bu coğrafya son derece sembolik anlamı olan bir coğrafya. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yine bu töreni birlik ve beraberliğimizi ve bu memleketi bu avuç çapulcuya hiçbir zaman teslim etmeyen bizler bu irademizi tekrar meydanda beyan edeceğiz. Fedai can eyleyen bu şehitlerimizin kanı asla yerde kalmadı kalmayacaktır. Geçen suikasta katılan hainlerden biri MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Yargının önünde hesabını verecekler. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm sevenlerine başınız sağolsun diyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Kulaksız'ın şehit edildiği yere karanfil bırakıldı.
Törene, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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