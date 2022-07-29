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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta hasadı yapılan buğdayların satışına başlandı

İHA

Muş'ta hasadı yapılan buğdayların satışına başlandı

Muş'ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 250 bin dekar alanda hasadına başlanan yazlık ve güzlük buğdayın satışına başlandı.
Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Muş Ovası’nda arpa ve buğday hasadı devam ediyor. Kentin belli noktalarında buğday alımı yapan tüccar, elde ettiği ürünleri tırlarla ihtiyaç duyulan Doğu ve Güneydoğu illerine sevk ediyor. Buğdayın tonunu 6 ile 7 bin lira arasında satın alan tüccar, bu yılki buğday veriminin geçen yıldan yüksek olduğunu ifade etti.
Sungu beldesinde buğday alımı yapan tüccar Suphi Özhan, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 7 bin ton buğday aldıklarını ifade ederek, bu yıl verimin artmasıyla 10 bin ton civarında buğday almayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl buğdayın az olmasına rağmen dane kalitesinin daha yüksek olduğunu anımsatan Özhan, “Bu yıl buğday çok fazla ama çok kaliteli değil. Çiftçilerimiz ilaçlama konusunda yeteri kadar özen göstermemişler. Bugüne kadar 2 bin ton buğday alımını yaptık. Hedefimiz 10 bin ton alım yapmak. Aldığımız buğdayı un fabrikalarına ve Erzurum ile Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderiyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar yüksek” dedi.
Buğdayını tüccara satan çiftçilerden Azat Bağlı ise “Tabanlı köyünde 30 dönüm alanda buğday ekimi yaptım. Buğdayımız 8 ton civarında geldi. Çok şükür hasadımız iyiydi. Kalite olarak zayıf ama verim olarak yüksek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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