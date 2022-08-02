Muş'ta hasadı yapılan buğday değirmenlerde öğütülüyor

Muş’ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 250 bin dekarda hasadı yapılan buğday, değirmenlerde öğütülerek tandır ekmeği için una dönüştürülüyor.

Kentte geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, hasadını yaptığı buğdayı una dönüştürmek için merkeze bağlı Kepenek köyü yakınındaki taş ve modern değirmende yoğunluk oluşturmaya başladı. Elde ettikleri unları torbalara doldurarak traktör ve pikaplara yükleyen vatandaşlar, kışlık hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Özellikle ekmek fiyatlarındaki artışla tandır ekmeğine daha da ağırlık veren kırsal kesimdeki vatandaşlar, kışın ekmek sıkıntısı yaşamamak için unlarını hazır hale getiriyor.

Hasköy ilçesinde 16 dönüm alanda buğday ekimi yaptığını ifade eden çiftçilerden Latif Çelik, hasadın iyi olduğunu ve yaklaşık 4,5 ton buğday elde ettiğini söyledi.

Elde ettiği buğdayı una dönüştürmek için değirmene geldiğini anlatan Çelik, “Allah’a şükürler olsun. Devletimizin desteğiyle buğday tohumunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldık. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Memnunuz. Elde edeceğimiz unla tandırda ekmek yapacağız ve evimizin ihtiyacını gidereceğiz. Ekmek pahalı, alınmıyor. Fırından ekmek alırsak günde 1520 ekmek bize yetmez. Ancak bu şekilde idare ediyoruz. Kendi buğdayımızı un yapıp, pişirip yiyoruz. 1 yılı bu şekilde idare ediyoruz” dedi.

15 dönüm alanda ekim yapan çiftçilerden Mehmet Çelik ise “Yaklaşık 4 ton buğday aldım. Her sene buğday ekip, kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Eğer tandır, buğday ve un kendimin olmasa dışarıdan aşağı yukarı 1213 ekmek almam gerekir. Tandır ekmeği daha sağlıklı ve daha lezzetli. Fırından aldığımız ekmeğin hem lezzeti yok hem de tat alamıyoruz ya da biz bu şekilde alıştık. Tandır ekmeği uzun süre bayatlamıyor” diye konuştu.

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