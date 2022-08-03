Muş’ta 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Uyuşturucu ile Mücadele" bünyesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Nadaslık köyü mevkiinde 27 Temmuz1 Ağustos 2022 tarihleri arasında 3 şüpheli şahsa ait tarlada yapılan aramada; 184 kilogram kubar esrar ve 6 bin 338 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konulmuş olup, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şüpheli şahsın ise adli işlemleri devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.