Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor

DHA

Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor


Asena TUTAR/ MALAZGİRT (Muş), (DHA)TÜRKLERE Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü, törenlerle kutlanacak. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 26 Ağustos'ta düzenlenecek törenler için 1000 kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk ve cirit alanları, güreş, futbol, voleybol ile basketbol sahası yapılan alanda bungalov türü konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane ve kafe ile misafirler ağırlanacak.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarlar sürüyor. Geçen yıllarda olduğu gibi devlet erkanı ile binlerce kişinin katılacağı törenler öncesi alanda giriş kontrollerinin yapılacağı bölümün yanı sıra 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu ve helikopter pistleri kuruldu. 1000 kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk ve cirit alanları, güreş, futbol, voleybol ile basketbol sahası yapılan alanda bungalov türü konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane ve kafe ile misafirler ağırlanacak. Ayrıca törene katılanların sıcaktan etkilenmemesi için alana serinletme sistemi de kuruluyor. Binlerce davetlinin kılacağı cuma namazı için namazgaha hasır serilirken, tek kullanımlık 60 bin seccade dağıtılacak. 
'CUMHURBAŞKANI'MIZ DA TEŞRİF EDECEK' 
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda etaplar halinde yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, "Tarihi milli park alanımız zaferin 951'inci yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda geçen sene yapımını bitirdiğimiz oba alanında hummalı çalışmalar devam ediyor. Çadırlarımızın kurulumu, oba alanının bakım ve onarımı gerçekleşiyor. Bu sene programımız çok yoğun. Biz güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Yine 26 Ağustos günü Cumhurbaşkanı'mız da ilçemize teşrif edecekler. 26 Ağustos'un cuma gününe denk gelmesi hasebiyle bu sene cuma namazı programı da Malazgirt'te olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah buraya gelerek vatandaşlarımızla hemşehrilerimizle beraber cuma namazında birlikte kılacaklar. Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı bu müstesna beldemizde bu önemli günde bu tarihi zaferin 951'inci yılında bütün milletimizi Malazgirt'e davet ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR
2022-08-17 09:48:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ...
Malazgirtliler ve Ahlatlılar, Malazgirt Zaferi etkinliklerini heyecanla bekliyor
YEREL HABERLER Malazgirtliler ve Ahlatlılar, Malazgirt Zaferi ...
Muş'ta "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Muş'ta "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.