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Malazgirt Zaferi´nin 951´inci yıl dönümü kutlamaları başladı

DHA

Malazgirt Zaferi´nin 951´inci yıl dönümü kutlamaları başladı


Asena TUTAR/ MALAZGİRT (Muş), (DHA)MALAZGİRT Zaferi´nin 951´inci yıl dönümü kutlamaları Muş´un Malazgirt ilçesindeki `Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park´ alanında başladı.
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park´ta düzenlenen törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, aynı zamanda Okçular Vakfı Başkanı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Törende konuşan Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, 6 yıldır Malazgirt´e neden gittiklerinin sorulduğunu belirterek, "Malazgirt´te toprağı dinleyemeye gidiyoruz. Malazgirt´te Sultan Alparslan´ın askerlerinin bize söyleyeceği var. Her yıl Malazgirt´teyiz ve bundan sonra da burada olacağız. Çünkü vatan annemiz, vatan Anadolu´dur. İnsanın vatanla ilişkisi anne karnında başlar. Anne rahmi ilk vatanımızdır. Anne vatanımızdır, Anadolu annemizdir ve vatanımızdır. Buradan Malazgirt´ten Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Romanlar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler, yeni fetihler yeni hedefler ve buradan sizlere 951 yıl önce buradan kutlu bir yürüyüşe başladılar. Bin yıldır bu topraklardayız ve binlerce yıl daha buradayız demek için her 26 Ağustos´ta burada toplanıyoruz ve toplanmaya da devam edeceğiz" dedi.
`BURASI VATAN KOKUYOR, BURASI ANADOLU KOKUYOR´
Malazgirt´in, bu vatanın bölünmeyeceğini ifade ettiğini belirten Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:
"Burası vatan kokuyor, burası Anadolu kokuyor, burası Anadolu´yu saranın o bildiğiniz mayalandığı yerdir. O bakımdan 26 Ağustos´ta her yıl Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Okçular Vakfı olarak elbette ki bu vatanın bir evladı olarak, üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız ve bundan sonra hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biz diyoruz ki; şucu, bucu oralı, buralı, şuralı değil, biz bu toprakların çocuklarıyız. Malazgirtli ecdat bu topraklara birlik ve beraberlik mayaladılar, irfan mayaladılar, hikmet mayaladılar. Onun için birliğimiz ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Hep birlikte Kutlu bir yürüyüşe devam edeceğiz. Var mıyız Malazgirt? Cuma günü hep birlikte burada Sultan Alparslan´ın askerleriyle namaz kıldığı mekânda hep birlikte bugün televizyonlarda katıldığımız programlarda, bütün Türkiye´yi davet ediyoruz. Çünkü buradan dünyaya söyleyeceklerimiz var. Her 26 Ağustos bir birlik ikramıdır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın buradan bütün dünyaya vereceği mesajlar var. O bakımdan bütün hemşehrilerimizi, bütün milletimizi, şanlı zaferin kazanıldığı tarihin dönüm noktası olan Malazgirt ovasına Malazgirt´e davet ediyoruz. Burası sıradan bir yer değil, o bakımdan hepinizi eş, dost, akrabalarınıza haber salacağınız bir 26 Ağustos´ta aynı heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Zaferleriniz kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Sultan Muhammed torunları olarak, Fatih Sultan Mehmet Han´ın torunları olarak, Şark´ın Sevgili Sultan´ı Selahattin Eyübi´nin torunları olarak o gün burada olacağız. Cuma günü 26 Ağustos´ta buradan bütün dünyaya biriz beraberiz bizi bölemeyeceksiniz mesajını hep birlikte vereceğiz."
Muş Valisi İlker Gündüzöz de 26 Ağustos törenlerinin çok daha gelişmiş olan bir tören alanında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
GÖSTERİLERE İLGİ BÜYÜK
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkta, 1071 yılında Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu yerde etkinlikler devam etti. Kutlamalar, katılımcı illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 16 tematik çadır, halk oyunları, Malazgirt Yerel Atlar koşusu, Atlı cirit gösterisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi, çeşitli oyun alanları, mehter takımı ve fener alayı gösterisiyle devam etti. Buzağı güzellik yarışması yapılan kutlama alanında kadınlar, kurulan stantlarda yaptıkları yöresel yemekleri satarak bütçelerine gelir sağladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR
2022-08-23 21:22:32

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