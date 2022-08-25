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Sarıgül: Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur

DHA

Sarıgül: Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur. Türkiye'de bu sistemde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılmasını doğru olarak buluyorum" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte Muş´a geldi. Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda karşılanan Sarıgül ile heyeti, partisinin il başkanlığı binasına geçti. Burada basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, "Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur. Türkiye´de bu sistemde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılmasını, doğru olarak buluyorum. Ancak ilkelerini, prensiplerini herkesin konuşması lazım. Ama unutmayın ki, daha seçimlerin açıklanmasına normal süreye 4-5 ay var. Bu süre içerisinde daha birçok dengeler değişebilir. Önemli olan şudur; demokratik parlamenter sistemi savunacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir meclis ve bağımsız bir yargı Türkiye Değişim Partisi'nin en önemli özlemidir. Türkiye´deki bu sistemin doğru bir sistem olmadığını, bu sistemin oturmadığını, yürümediğini hepimiz görmekteyiz. Bizim bu noktadaki ana görüşümüz bağımsız, tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento ve bağımsız bir yargı Türkiye´nin geleceği için son derece önemlidir" diye konuştu. 
AF ÇAĞRISI
Ardından partisinin İl Başkanı Tuncer Yıldırım ve beraberindeki heyet ile birlikte E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne giden Sarıgül, burada vatandaşlarla sohbet etti. Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Sarıgül, 9 Nisan´da bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye Değişim Partisi olarak aylardır bütün cezaevlerini gezdiklerini söyledi. 54'üncü cezaevi önünden açıklama yaptığını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:
"Af çağrımız kesinlikle vicdani bir çağrıdır. Toplumsal barışa ihtiyaç var, kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. Pandemi koşulları münasebetiyle online yargılamalar oldu, hızlı yargılamalar oldu, bazı gözden kaçan konular oldu. Cezaevlerinde, kapasitenin üzerinde şu anda kader mahkumları var. Cezaevlerinde şu anda dünyaya gelen yüzlerce çocuk var. Daha yaşamla buluşamadılar. Cezaevlerinin dışında 1 yaşla, 10 yaş arasında yüzlerce çocuk var. Babalarına, annelerine daha sarılamadı. Bizim devletimiz vicdanlı devlettir, devletimiz şefkatli bir devlettir. 285 bin kader mahkumuna kucak açmamız lazım. Bunun için bütün siyasi partileri göreve çağırıyorum, parlamentoyu göreve çağırıyorum. Şu anda 30-40 kişilik koğuşlarda 50-60 kader mahkumu kalmakta. Cezaevi koşulları, pandemi koşulları münasebetiyle de ne yazık ki uygun bir ortamda değil. Toplumsal barış için affet Türkiye´m, kardeşlik hukuku için affet Türkiye´m, annelerin yüzünün gülmeleri için affet Türkiye´m. Babaannelerin, anneannelerin yüzünün gülmeleri için affet Türkiye´m, çocukların yüzünün gülmeleri için affet Türkiye´m, annelerine, babalarına kavuşmak için aylardan beri, yıllardan beri çırpınan çocuklar var, bu çocukların yüzünün gülmesi için affet Türkiye´m. 285 bin kader mahkumu dışarı çıktıktan sonra onlara kucak açmalıyız, onlara destek vermeliyiz, onlara şefkat elimizi uzatmalıyız. Kader mahkumlarına mutlaka sosyal destek vermeliyiz, toplumsal destek vermeliyiz, ekonomik destek vermeliyiz. 6,5 milyon mülteciye, 9 milyon mülteciye kucak açan benim cennet vatanım 285 bin kader mahkumuna da mutlaka kucak açmalıdır. Türkiye Değişim Partisi olarak aylardan beri koşturduğumuz, aylardan beri yürüttüğümüz af çalışması toplumsal barış içindir, kardeşlik hukuku içindir. Af çağrımızın kesinlikle bir oy amacı yoktur, gönülleri yapma amacı vardır. O nedenle de Türkiye´de bulunan bütün siyasi partileri toplumsal barış affına destek vermeye, bir af çıkarmaya davet ediyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-08-25 17:57:48

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