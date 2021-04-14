Muş Kardeşlik Platformu, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi

AA

Muş HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere moral ziyaretinde bulunan platform üyeleri, basın açıklaması yaparak terör örgütüne tepki gösterdi.

Açıklamayı okuyan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Turhan Sur, Muşlu ailelerin yanından sahabeler şehri Diyarbakır'daki annelere selam gönderdiklerini belirtti.

Gençlerin eline kalem yerine silah verenlerin eğriyle doğruyu ayıramadığını çünkü akılları ve vicdanlarının olmadığını belirten Sur, şunları kaydetti:

"Bunlar gençleri kandırıyor, aldatıyor, bilerek ve isteyerek yalan söylüyorlar, bu yalana sahip çıkıyorlar çünkü ahlakları yok. Gençler, analarınızın gözünün yaşını silin, yürekleri yanık analarınızı yalnız bırakmayın, evinize dönün. Sizin elinize silah verenler kendi çocuklarını Avrupa'ya tatile götürüyorlar, özel okullarda okutuyorlar, sanat eğitimi aldırıyorlar. Ellerinize tutuşturdukları silahlara bir bakın hangi ülkenin adı yazıyor, hangi ülke, hangi karanlık güçler sizleri öz vatanınıza, öz yurdunuza karşı kullanıyor. Düşünün lütfen. Sizleri daha fazla alıkoymalarına izin vermeyin. Aileleriniz sizleri bekliyor. Sultan Alparslan diyarı Muş'tan sesleniyorum, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanları iyi tanıyın lütfen."Platform üyeleri, ailelerle bir süre görüştükten sonra HDP binası önünden ayrıldı.Çocukları daha kaçırılan aileler, gelecek hafta çarşamba eylemlerini sürdürecek.