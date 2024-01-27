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        Haberler Gündem Muş-Kulp karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Muş-Kulp karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolunun 49-76. kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:27 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:27
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        Muş-Kulp karayolu ulaşıma kapatıldı
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        Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113b Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı. Bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Karayolları tarafından yapılan açıklamada, “Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.

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        #Muş-Kulp karayolu
        #haberler
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