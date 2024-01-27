Muş-Kulp karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolunun 49-76. kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113b Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı. Bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları tarafından yapılan açıklamada, “Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.