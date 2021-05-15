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Muş Ovası, baharın gelmesiyle göç eden leylekleri ağırlamaya başladı

Havaların ısınmasıyla Muş Ovası ve kırsaldaki yerleşim birimlerine gelen leylekler, yıllar önce kurdukları yuvalarına yerleşiyor.

Muş Ovası, baharın gelmesiyle göç eden leylekleri ağırlamaya başladı
AA

Göç güzergahı üzerinde bulunan ve sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası, bugünlerde baharın müjdecisi olan leyleklere ev sahipliği yapıyor.Yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yaptıkları yuvalarda yaz boyunca konaklayan leylekleri sahiplenen yöre halkı da yuvaların bakımından kuşların ihtiyaçlarına kadar her şeyleriyle yakından ilgileniyor.

Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, gazetecilere, Muş Ovası'nın zengin sulak alanlarından dolayı her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Murat ve Karasu nehirleri havzasında çok sayıda leyleğin konakladığını ifade eden Avci, şöyle konuştu:

"Muş Ovası'ndaki birçok köyde leylek yuvası var. Bazı köylerde 10 leylek yuvası görebiliriz. Bu da köy halkının leyleklere olan sevgi ve şefkatinden kaynaklanıyor. Leylekler köylülerle uyum içinde yaşıyor, bulundukları yere sevgi, mutluluk, bereket götürüyor. Yüzlerce leyleğin Muş Ovası'nda kuluçka dönemini geçirdiğini söyleyebiliriz. Leyleklerin Muş Ovası'ndaki doğal yaşamları güzel görüntüler oluşturuyor."

- "Leyleklerin gelişi bizi sevindiriyor"

Alazlı köyünde yaşayan Mehmet Ekinci ise köylerinde 15-20 leylek yuvasının bulunduğunu belirtti.Leyleklerin köyün sembolü haline geldiğini anlatan Ekinci, "Gelişleri bizi sevindiriyor. Yavruları büyüdükten sonra burada toplanıp sıcak bölgelere gidiyorlar." dedi.

Mehmet Güven de uzun zamandır köyde leylek yuvalarının bulunduğunu aktararak, "Onlara hiç dokunmuyoruz. Leyleklerin gelişiyle baharın geldiğini biliyoruz. Onları seviyor, koruyoruz. Yiyecek bulamadıkları zaman kendimiz besliyoruz." ifadelerini kullandı.

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